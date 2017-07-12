Среда, 12 Июля 2017 21:13

АрмИнфо. Банк Анелик запускает на банковский рынок Армении совершенно новый подход кредитования корпоративных клиентов, в рамках которого потенциальные заемщики на конкурсной основе смогут самостоятельно формировать процентные ставки. Об этом 12 июля на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Правления Банка Анелик Сергей Вирабян.

<В последние месяцы велось много обсуждений о том, каким предложением Банк может удивить рынок, какие новые подходы можно применить. В результате была разработана пилотная программа, аналогов которой не существует в банковской системе ни одной страны>, - подчеркнул

С.Вирабян. При этом он отметил, что подобный подход Банк намерен применять и по отношению к другим видам кредитования. В рамках нового подхода, как он пояснил, Банк Анелик создаст платформу формирования реальной рыночной процентной ставки.

С. Вирабян сообщил, что стоимость пилотной программы составит $1 млн., в рамках которой минимальный размер кредита заемщикам установлен в $50 тыс., а максимальный - $250 тыс. Кредиты юрлицам будут предоставлены со сроком погашения 60 месяцев. <В рамках программы потенциальным заемщикам необходимо в своих заявках, которые будут представлены в закрытых конвертах конкурсной Комиссии Банка 4 сентября, установить желаемую процентную ставку, начиная от 7,7%. По итогам конкурса Комиссия выберет наиболее высокую из предложенных, которая и будет действовать для заявителей>, - пояснил он. По словам замглавы Правления, в конкурсе смогут принять участие юрлица, отвечающие установленным Банком критериям.

Со своей стороны начальник Департамента по разработке корпоративных продуктов Банка Анелик Айк Туманян отметил, что срок подачи заявок установлен от 20 июля до 20 августа. По его словам, программа не предусматривает каких-либо ограничений по количеству заявителей и сферам их деятельности. При этом он подчеркнул, что программа реализовывается с целью стимулирования малого и среднего бизнеса Армении. Вместе с тем он отметил, что обнародование результатов конкурса пройдет в присутствии его участников, представителей банка и

других должностных лиц. В беседе с корреспондентом АрмИнфо А. Туманян заявил, что Банк, после изменений в структуре акционеров несколько сменил стратегию, которая ранее ориентировалась на развитие розничного бизнеса. <У нас достаточно амбициозные планы. Сегодня мы сменили направленность, выбрав сбалансированное развитие розничного и корпоративного портфелей ввиду агрегированности рынка и привлекательности кредитования физических и юридических лиц>, - подчеркнул он. В этой связи А.Туманян сообщил, что в ближайшем будущем Банк Анелик выступит с новыми предложениями, представив интересные и выгодные продукты как для розничных, так и корпоративных клиентов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА

АрмИнфо, объем кредитных вложений Банка Анелик возрос за 2016 год в

3,6 раз - до 218.8 млрд драмов, из коих на долю розничного кредитования пришлось порядка 13% или 27.7 млрд драмов, а корпоративного - 86% или 188.1 млрд драмов. Причем, такой рост кредитных вложений банк обеспечил за счет существенного увеличения корпоративного портфеля (почти в 6 раз), резко подскочив вплотную к тройке лидеров как по общему портфелю, так и по корпоративному. Данный рост кредитного портфеля позволил банку нарастить активы в отчетном году в 3 раза - до 283.5 млнд драмов. В итоге доля кредитного портфеля в структуре активов банка выросла с 68% до 77%. Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2016 год в 5,3 раза - до 1.2 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2016г - 483,94 др/$1).

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).