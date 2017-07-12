Среда, 12 Июля 2017 15:09

АрмИнфо.Армения неоднократно выражала свою позицию касательно продажи Россией вооружения Азербайджану, в том числе, и в ходе двусторонних встреч с российскими коллегами. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись сообщений о новых поставках Россией вооружения Азербайджану.

<Азербайджан не то государство, которому можно продавать вооружение, оружие нужно продавать тем странам, которые намереваются использовать его в оборонных целях>, - сказал Шармазанов. При этом он добавил, что его позиция по этому вопросу не претерпела изменений.

В то же время, он выразил убеждение, что данный факт не должен чинить препятствия развитию армяно-российских стратегических отношений. Он призвал не рассматривать армяно-российские отношения в призме российско-азербайджанских. <Нам необходимо продолжить развивать наши союзнические отношения с Россией, исходя из наших интересов>, - заключил вице-спикер армянского парламента.

Отметим, что 10 июля стало известно о поставках Россией очередной партии вооружения Азербайджану. В Бакинский порт в большом количестве были доставлены снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами. Согласно сообщениям, среди доставленного вооружения тяжелая огнеметная система ТОС-1А <Солнцепек>. Во второй декаде июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно- технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка современного вооружения, которое усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника, в том числе и самоходный противотанковый ракетный комплекс <Хризантема>.