Среда, 12 Июля 2017 15:07

АрмИнфо.Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов на практике исключил возобновление широкомасштабных боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

<Это также обусловлено последней встречей Путин - Трапм, которая в очередной раз доказала, что внимание международной общественности приковано к cитуации в Сирии. Сегодня никто не позволит Азербайджану разжечь еще один очаг войны рядом с cирийским регионом. Однако, до тех пор, пока Азербайджан не вернется в конструктивное русло переговоров, ничего нельзя исключить и ситуации подобные прошлогодней апрельской <четырехдневной войне> и последним июльским событиям, где Баку использовал собственный народ в качестве живого щита, не исключаются. Но Азербайджан должен понимать, что все провокации будут пресекаться армянской стороной и у азербайджанской стороны в результате столкновений потерь будет многократно больше>, - сказал Шармазанов 12 июля на пресс-конференции в Ереване. И в этом контексте он добавил, что у Азербайджана уже вошло в привычку периодически обострять ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

По его словам, в Армении морально должны быть готовы к развитию любой ситуации, вплоть до войны. И в этом контексте он провел параллели с Израилем, и заметил, что там люди живут в войне, и свыклись с тем, что по улице люди гуляют с оружием в руках.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Турция и Азербайджан являются основной угрозой безопасности и стабильности в регионе. <Даже если в

обозримом будущем карабахский конфликт будет урегулирован, в глобальном смысле нет гарантий, что Азербайджан и Турция не разожгут новую агрессию, так как они панически не переваривают присутствие армян в регионе, о чем постоянно заявляется руководством этих стран. Поэтому мы должны понимать, что мы с двух сторон окружены вражескими соседями, от которых можно ожидать всё, что угодно>, - сказал Шармазанов.

Он также констатировал, что Россия и Турция на деле являются не союзниками, а первые конкуренты в регионе, однако сегодня взаимодействуют, каждый исходя из собственных интересов.