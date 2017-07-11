Вторник, 11 Июля 2017 17:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 12 июля текущего года будут обесточены:

В городе Ереван: 10:00-16:00 квартал "Ной", 50, 51 в 4-ом квартале Давидашена, 6-ой подьезд жилого дома 4 на ул.Нар-Дос, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, собственные дома 1-40 на переулке Димитрова, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, жилые дома 1, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон, 4 на ул.Нар-Дос, 24, 44, 46 на пр.Тиграна Меца, 26 и собственные дома 13, 25 на пр.Аршакуняц, на 1-ом переулке и 1, 3, 24, 4-43, 49А на 2-ом переулке Аршакунянц, 4 на ул.Горветка, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 1-58 на ул.Челюскинцинери, жилые дома 165, 165А и собственные дома 58-78 на ул.Брюсова, 1-33 на ул.Бурназяна, жилые дома 19, 21, 23 на ул.Глинки, 2, 4, 14 и собственные дома 1-20 на ул.Лусиняна, собственные дома 1-96 на ул.Белинского, 17-77 на ул.Чернышевского, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на ул.С.Давида, собственные дома 48-83 на ул.Тавризяна, 30-57 на ул. Севкареци Сако и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:30 в Норке собственные дома 226, 228, 230, 234, 247, 269

на ул. Норки Айгинер, 61-65 и жилой дом 125 на ул.Арменакяна, прилегающие общественные абоненты, здание гостиницы "Наири", в 5-ом массиве Нор-Норка жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23 на ул.Микояна, здание школы-интернат номер 6, прилегающие общественные абоненты, в Сари Таге частично 17-24 улицы, прилегающие общественные абоненты, собственные дома 33-86 на 18-ой улице, 1-39 на 28-ой улице, 2-17 на 28-ом переулке и прилегающие общественные абоненты; ООО"А.Сафарян" на ул.Саряна 9, частично собственные дома 51-81 на ул.Вормнадирнери, 229-239 на ул.Хоренаци и прилегающие общественные абоненты, 1, 2, 3 подьезды жилого дома 28 на ул.Вардананц и прилегающие общественные абоненты; 11:00-13:00 жилой дом 10 и собственные дома 6-22 на ул.Г.Арцруби, жилые дома 30/3, 34А на ул.Гюлбенкяна, 9, 11 на ул.Г.Кочара и прилегающие общественные абоненты, 9 на ул.П.Севака и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные дома 45-107 на ул.Атояна, жилые дома 1, 3, 5, 7 на переходе Атояна,

11:00-17:00 жилые дома 7 на 3-ем тупике Улнеци, 2/13, 5/1, 5/2 и собственные дома 2/8-14, 141/4 на ул.Асратяна, и собственные дома в Канакери айгинер;

В Араратском марзе:

10:00-12:00 в городе частично улицы А.Манукяна, Сарибек Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниел Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса;

10:00-14:00 в городе Веди чатично улицы Касяна, Араратяна, Арцахи, Сазаи Никогосяна, Марата Хачатряна;

10:30-16:00 частично села Мргавет;

12:00-14:00 в городе Веди частично улицы Чаренца, Гнуни, А.Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, А.Базояна,

А.Барсегяна, Гетапня;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Хачик и Мартирос, в городе Егегнадзоре чатично улица Андраника и Ереванское шоссе, село Гетап, частично села Гладзор и Шатин;

в Котайкском марзе:

11:00-16:00 частично села Арамус и Ариндж, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-14:00 село Геговит, станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел", прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

13:00-16:30 в городе Севане улицы Комитаса, Бабаджаняна, филил компании "ВТБ- Армения-банк", ООО "Хачик ев Ваге", магазин Азизяннери, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

14:30-16:30 город Мартуни частично, здание Больницы, Телестудия, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

в Лорийском марзе:

10:00-16:00 в городе Алаверди кварталы Энгельс и Пирузян;

11:00-17:00 в Гугаргском районе Энергетик тнаин аван, села Базум и Азнвадзор.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.