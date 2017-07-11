Вторник, 11 Июля 2017 17:16

АрмИнфо.11 июля в 14:15 по московскому времени в Национальный центр управления кризисными ситуациями России поступило сообщение о том, что в 13:55 по местному времени в Ставропольской области, около города Невинномысск, произошло ДТП, есть 3 пострадавших.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, микроавтобус "Mercedes Vito" с госномерами 34 FZ 906, ехавший по маршруту Ереван-Анапа перевернулся, жертв нет. В микроавтобусе было 7 граждан Армении - водитель Сейран Шахвердян 1961 г.р., пассажиры - Арсен Азизян 1961 г.р. и Софик Шахвердян 1985 г.р. были госпитализированы и доставлены в больницу города Невинномысск, а остальные пассажиры продолжили свою дорогу другими транспортными средствами.

Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое