Вторник, 11 Июля 2017 16:51

АрмИнфо. При содействии <Ростелеком Армения> в Цахкадзоре 12-13 августа пройдет фестиваль . Об этом сообщает пресс-служба комапнии.

Согласно источнику, Ростелеком окажет содействие в организационных работах и будет представлен отдельным павильоном.

EPIC Open Air Rock Fest 2017 признан одним из пяти лучших фествиалей на територри постсоветского пространства, в котором примут участие рок-музыканты из Армении, Грузии, Европы и других стран , в числе котрых DOGMA, Vostan Hayots, Vordan Karmir, EMPYRAY, Rozen Tal, Nemra, Vishup Ensemble, The Black Marrows.

Более детальная информация размещена на сайте https://epicstudy.org/rockfest/

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's