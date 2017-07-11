Вторник, 11 Июля 2017 16:26

АрмИнфо..ACBA-Credit Agricole Bank объявляет о старте акции c розыгрышем для картодержателей American Express. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, до 10 сентября с.г., осуществив покупку в любой торговой точке или центре обслуживания Армении или другой страны на сумму начиная от 1 тыс драмов (или в валютном эквиваленте) картодержатели получат возможность принять участие в розыгрыше четырех смартфонов iPhone 7.

Сгласно источнику, для участия в розыгрыше необходимо после осуществления покупки сфотографировать логотип карты или же всю карту (без данных), после чего загрузить эту фотографию в фейсбук с заголовком #myamexcard , обозначив название торговой точки, где совершена платежная операция (например #acbacreditagricolebank) или местонахождение, в случае его доступности на карте (location). <Чем больше будет подобных публикаций, тем больше шансов на выигрыш>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Источнику оповещает, что четыре iPhone 7 будут разыграны среди картодержателей, опубликовавших фотографии с заголовком #myamexcard и

еще один телефон сможет выиграть тот, кто на своей фейсбуковой странице поделиться данной публикацией, при этом не являясь держателем карты American Express.

Розыгрыш телефонов состоится 20 сентября с онлайн-трансляцией. Условия конкурса представлены по ссылке

https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/am/network/documents/MY%2 0AMEX%20Card%20TermsConditions.pdf

Напомним, что ACBA-Credit Agricole Bank и платежная система American Express в начале октября 2014г перезаключили договор о сотрудничестве, берущий начало с ноября 2010г, благодаря чему сохранен статус эксклюзивного агента корпорации American Express в Армении, и продолжены выпуск карт AmEx и работы по расширению инфраструктуры их обслуживания. В данный момент Банк выпускает 3 вида карт АmEx: American Express Gold, American Express Blue и American Express CashBack.

Отметим, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). Банк среди лидеров по охвату филиальной сети и по числу региональных филиалов.