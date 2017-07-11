Вторник, 11 Июля 2017 16:23

АрмИнфо.GeoProMining, диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний («GPM» или «Компания»), в связи с юбилейной, 10-летней датой присутствия в Армении, а также профессионального праздника "День горняка и металлурга" проведет ряд праздничныx мероприятий.

Так 13-14 июля в городах Варденис, Арарат и Агарак (города присутствия Компании в Армении) пройдут церемонии награждения сотрудников и традиционных партнеров Компании юбилейными медалями и благодарственными грамотами. Лучшие сотрудники будут награждены премиями. В рамках социальной политики по поддержки местных общин Компания предоставит в подарок им технику на нужды городов.

В рамках детского фестиваля "Город моего детства" в этих городах будет организована детская развлекательная программа, где примут участие любимые герои мультфильмов, сказок; модераторы, клоуны и фокусники, которые будут развлекать детей играми и конкурсами. Ученики местных художественных школ будут готовить рисунки на тему "Город моего детства". Состоятся концерты, в которых примут участие конкурсанты местных школ. Авторы лучших работ получат подарки от компании.

Мероприятия завершатся праздничным концертом с участием звезд эстрады в городах Варденис, Араррат ,Агарак

"Отмечать "День горняка и металлурга" для GeoProMining стало доброй традицией. Считая важным профессиональный труд, мы уже третий год отмечаем праздник с вами в Армении. Нынешний год мы также отмечаем 10-летнее присутствие Компании в вашей стране. Это довольно внушительный срок, за который мы вместе пережили и кризисы, и подъемы, но плодотворно проработали и создали много нового. Уверен, что предстоящее десятилетие станет периодом нового подъема во благо страны и всех нас. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю новых достижений, крепкого здоровья и счастья", - отметил в своем поздравительном слове президент компании GeoProMining Роман Худолий.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. В Армении Компании принадлежат

Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPM Gold ,разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и Араратская золотоизвлекательная фабрика.