Вторник, 11 Июля 2017 15:58

АрмИнфо. На полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе 11 июля состоялась встреча глав МИД Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.