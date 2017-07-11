Вторник, 11 Июля 2017 14:42

АрмИнфо."Пока не закончилась карабахская война, противник ни изменит свою тактику и свою позицию. В данном случае нам нужно пересмотреть нашу тактику, как в политическом, так и в военном плане", - заявил 11 июля на пресс-конференции в Ереване директор <Международного центра человеческого развития> Теван Погосян.

Он отметил, что война все еще продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны будут нести жертвы на границе. Кроме того, Азербайджан часто идет на всевозможные провокации, не оставляя никаких путей для урегулирования конфликта. Одним из ярких примером провокаций, являются события в Ходжалы в начале 1990-х, когда Азербайджан использовал местных жителей в качестве щита, а потом попытался свалить всю ответственность за свои действия на армянскую сторону. То же самое происходит и сейчас. Военная стратегия противника не изменилась, они и по сей день используют свое мирное гражданское население в качестве живого щита. "Затем они заявляют, что погибла девочка, но при этом никто не вспоминает, что год назад погиб карабахский мальчик, который направлялся в школу, и погиб в результате обстрелов со стороны противника", - подчеркнул эксперт. Эксперт заявил, что главное сейчас быть готовыми ко всему, к любой ситуации, к любому развитию событий. "Наша армия должна быть готова отразить атаки врага на фронте, а наша пресса должна отстаивать наши интересы в информационных войнах", - отметил Погосян.

По его мнению, не стоит возлагать надежды на Минскую группу ОБСЕ, так как все представители этой группы исходят в первую очередь из интересов своих стран. "Когда Азербайджан периодически совершает диверсии, то мы не видим никакого отклика со стороны Минской группы, которая призвана способствовать урегулированию конфликта в регионе",

- заявил Погосян, высказав при этом мнение, что для переговоров обе стороны должны уметь слушать, чего не наблюдается со стороны Азербайджана. "Мир возможен только в том случае, когда любовь к жизни пересилит в каждом азербайджанце ненависть к армянам. А пока мы находимся в состоянии войны, то должны руководствоваться поговоркой: "В любви и на войне, все средства хороши", - заключил Теван Погосян.