Вторник, 11 Июля 2017 14:19

АрмИнфо.Компания Viva Cell-MTS информирует, что в ее полномочия не входит оповещение посредством короткого SMS- уведомления об условиях взимания средств за автопарковку или изменении этих тарифов. Как отмечается в официальном сообщении компании, Viva Cell-MTS по данному вопросу никогда не выступала с какой-либо инициативой.

Согласно соответствующему договору размер выплачиваемых компании Viva Cell- MTS комиссионных не изменился.

<Предоставляя услуги в сфере телекоммуникаций, компания Viva Cell-MTS оказывает исключительно техническую поддержку для перевода оплаты за парковку безналичным способом> - заключили в компании.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны. -