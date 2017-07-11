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 Вторник, 11 Июля 2017 14:16

Марианна Мкртчян

Баку: Основная тема предстоящей встречи Налбандян-Мамедъяров - состояние переговорного процесса на данном этапе

Баку: Основная тема предстоящей встречи Налбандян-Мамедъяров - состояние переговорного процесса на данном этапе

АрмИнфо. На встрече глава МИД Армении и Азербайджана основной темой обсуждений будут состояние переговорного процесса на данном этапе и ведение переговоров на серьезной и результативной основе.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.  Он также сообщил, что встреча сторон начнется  в 19:00 по местному времени.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе будет проведена встреча министров иностранных дел Армении Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

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