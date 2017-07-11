Вторник, 11 Июля 2017 14:16

АрмИнфо. На встрече глава МИД Армении и Азербайджана основной темой обсуждений будут состояние переговорного процесса на данном этапе и ведение переговоров на серьезной и результативной основе.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев. Он также сообщил, что встреча сторон начнется в 19:00 по местному времени.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе будет проведена встреча министров иностранных дел Армении Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.