Вторник, 11 Июля 2017 13:33

АрмИнфо. Отныне юридические лица, частные предприниматели - клиенты Банка ВТБ (Армения) смогут осуществлять банковские операции в платежной сети TelCell, насчитывающей свыше 1500 терминалов в Ереване и регионах Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, услуга включает пополнение вкладов, банковских и карточных счетов, а также погашение кредитов в онлайн-режиме без ограничений по времени. Процесс осуществления платежей через терминалы TelCell достаточно прост и доступен. В частности, в момент завершения операции на мобильный номер клиента высылается подтверждающее SMS-уведомление с перечислением деталей.

Согласно источнику, в период с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 платежи будут осуществляться мгновенно, а по воскресеньям и нерабочим часам - с 09:01 следующего рабочего дня.

С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую контактную службу Банка по номеру 87-87.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.