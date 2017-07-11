Вторник, 11 Июля 2017 12:51

АрмИнфо. С 29 июня по 8 июля в армянском Анкаване прошел ежегодный летний инновационный лагерь "DigiCamp" и технологический лагерь "АрМат", которые организованы Союзом предприятий информационных технологий (СПИТ) Армении. В этом году в них принимали участие также 8 детей - учащиеся села Кечут Вайоздзорской области и инженерной лаборатории образовательного комплекса курортного городка Джермук.

Инженерные лаборатории основаны при содействии "Лидиан Армения" весной 2017 года, а в рамках программы 8 учащихся новосозданных лабораторий приняли участие в работе летнего лагеря "Зепюр" в Анкаване.

5-й инновационный лагерь "DigiCamp" собрал 45 участников в возрасте 14-17 лет. Цель данного лагеря заключается в том, чтобы поддержать и направить молодых людей, у которых есть инновационные идеи, содействовать развитию их технологических идей и дальнейшему превращению в бизнес-проекты. В рамках инновационного лагеря школьники прослушали лекции представителей ведущих IT-компаний, истории успешных компаний в сфере ИТ, таких как СПИТ, "PicsArt", "Ucom", "Arloopa', "AEGEE-Yerevan", 'Global am", "ЛаймТех", "Синерджи Интернейшнл", "Инстигейт", а командная работа помогла им развить свои идеи. По итогам были выбраны 3 лучших проекта, а их авторы получили денежное вознаграждение.

В свою очередь, летний лагерь "АрМат", который проводится во второй раз, уникален тем, что в ней принимают участие молодые представители армянской Диаспоры в возрасте 10-13 лет. Цель программы - привить

интерес к сфере ИТ и развить дух командной игры. Повестка лагеря "АрМат" охватывает курсы роботостроения, программирования, конкурсы, мероприятия, направленные на изучение истории своей Родины.

Координатор программ инженерных лабораторий Седрак Варданян отметил важность наличия инженерных лабораторий в образовательных учреждениях. По его словам, за время работы лагеря стало очевидно, что дети, которые имели возможность получить знания в подобных лабораториях, весьма подготовлены. Он подчеркнул, что компании, подобные "Лидиан", имеющие вклад в развитие науки, ИТ, оказывают существенное содействие развитию информационных технологий в Армении.

Отметим, что благодаря "Лидиан Армения" на протяжении 5 лет школьники сопредельных общин Амулсарского месторождения принимают участие в летних лагерях.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в числе которых IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.