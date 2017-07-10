Понедельник, 10 Июля 2017 13:30

АрмИнфо. Армения высоко ценит партнерство с Евросоюзом и ожидает плодотворное сотрудничество в будущем. Об этом в Кишиневе в ходе выступления на 9-ой встрече министров иностранных дел стран-участников программы ЕС <Восточное партнерство> заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Налбандян напомнил, что Армения неоднократно подчеркивала важность Рижской итоговой декларации, а также включенных в него четырех направлений сотрудничества, дифференцированного принципа и других положений, ставшие последние два года вехой усилий в рамках Восточного партнерства. По его словам, Армения зафиксировала важные достижения в программах <Горизонт -2020> и , по соглашению о единой авиационной зоне, по вопросу начала переговоров вокруг проекта <Созидательная Европа> и которые планируется завершить в скором времени. <Особо хотел выделить соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, который мы планируем подписать в ноябре текущего года в Брюсселе. Армения и Евросоюз завершили разработку плана действий на 2017-2020 гг, 11 июля в Ереване стартуют переговоры о едином содействии Брюсселя Еревану на период 2017-2020 гг. Есть также некоторые замороженные вопросы, одного из них я хотел бы коснуться - это начало диалога об упрощении визового режима. Мобильность и контакты между людьми, заложенные в основу ВП, должны оставаться таковыми>, - сказал армянский министр.

Коснувшись перспектив сотрудничества, Налбандян напомнил озвученные Йоханнесом Ханом на люксембургской министерской встрече идеи, в частности, касательно расширения Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), гармонизации и сокращения тарифов роуминга, а также финансового содействия малому и среднему бизнесу в странах-партнерах в местной валюте. По убеждению армянского министра, эти предложения могут быть включены в повестку дальнейшего сотрудничества.

<Хотел бы также коснуться документа <20 результатов до 2020>. Он, действительно является планом действий на предстоящие годы, очерчивающий перспективы сотрудничества в рамках ВП. Безусловно, одной из важнейших задач подготовки к саммиту ВП является разработка Итоговой декларации. Армения готова принять участие в разработке такого документа, который будет отражать реальную сущность сотрудничества и будет сопровождать наши предстоящие усилия. Согласованный язык Рижского документа может служить основой для преодоления проблематичных вопросов. Я разделяю мнение тех партнеров, которые убеждены, что нет нужды усложнять атмосферу предстоящего саммита такими проблемами, которые будут препятствовать достижению консенсуса>, - сказал Налбандян.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что эффективное сотрудничество с Евросоюзом внесло положительный вклад по вопросу проведения в Армении конституционных реформ, а также организации парламентских выборов (состоялись 2 апреля -Ред.). По его словам, Армения намерена продолжить реформы, а ЕС был и остается доверенным партнером республики по этому вопросу.