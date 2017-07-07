Пятница, 7 Июля 2017 21:19

АрмИнфо.Ардшинбанк постоянно расширяет возможности своих платежных карт, предлагая клиентам большой выбор карточных продуктов, льгот и преференций. Об этом сообщил Директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян. Он отметил, что важной составляющей в карточном бизнесе банка являются зарплатные карты, основное направление развития которых банк связывает с дальнейшим расширением комплекса современных и удобных для владельцев карт услуг.

«Являясь одним из ведущих банков Армении, Ардшинбанк всегда предоставляет своим клиентам наилучшие конкурентные возможности. Зарплатные карты - яркий тому пример. Карты дают возможность открытия кредитной линии с максимальным десятикратным лимитом от получаемой клиентом зарплаты, со сроком погашения до 10 лет, льготными условиями для размещения вкладов, осуществлять перевод существующих кредитов из других банков, бесплатное страхование от несчастных случаев, а также получать скидки на различные услуги. Мы продолжим расширять этот список, чтобы каждый из наших клиентов получал лучшие предложения в одном пакете и неожиданные возможности от ожидаемой зарплаты», - сказал директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян.

Очень важным преимуществом является быстрота открытия кредитной линии. В среднем решение о выдаче кредита принимается банком в течение 10 минут, а сам кредит можно получить в среднем за 1-2 дня. Помимо этого, каждый участник зарплатного проекта может бесплатно обналичивать денежные средства в банкоматах банка, погашать кредиты, открывать вклады, оплачивать сотовую связь, Интернет и коммунальные услуги, иными словами, получать самый обширный сервис. Большим преимуществом зарплатных карт является и тот факт, что они могут использоваться в зарубежных поездках в любую точку мира, так как банк имеет возможность выдавать карты разных международных платежных систем

А. Гаспарян также рассказал об акции, которая действует для всех участников зарплатных проектов банка. Акция называется “Отпускные от Ардшинбанка”. По ее условиям держателю зарплатной карты, который не был в отпуске в течение 8 месяцев, собирается в отпуск на срок, не менее 20 дней, и чьи безналичные платежи по карте за это время составили свыше 30% от его заработной платы, банк возвращает месячную сумму его безналичных платежей. Все это в итоге направлено на популяризацию среди населения безналичных расчетов, делает рынок более прозрачным и является важным фактором его успешного развития на ближайшие годы»,- сказал в заключение А. Гаспарян.

Более подробную информацию об услугах и условиях обслуживания можно получить, перейдя по ссылке www.ardshinbank.am, позвонив по телефону (012)222222 или воспользовавшись сервисом “Обратного звонка”.