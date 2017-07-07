Пятница, 7 Июля 2017 17:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 10 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 квартал "Ной", в Давидашене жилые дома 47, 48, 49, 50, 51, 52, 146 в 1-ом квартале, 50, 51 в 4-ом квартале;

10:30-16:30 собственные дома 51-81 на ул.Вормнадирнери, 22-239 на ул.Хоренаци и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 5, 8 на

Северном проспекте, 2/5 на ул.Арами, 7/1 на ул.Налбандяна, 4/3 на ул.Абовяна, 9 на ул.Саряна, улица Сафаряна и прилегающие к ним общественные абоненты, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 1-31 на 25- ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 14 на ул.Эребуни, 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон, 4 на ул.Нар-Дос, 24 на пр.Тиграна Меца, 26 и собственные дома 13, 25 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке и 1, 3, 24, 4-43, 49А на 2-ом переулке Аршакунянц, 1-40 на переулке Димитрова, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 4 на ул.Горветка, 1-58 на ул.Челюскинцинери, 58, 60 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 1-ый подьезд жилого дома 72 на ул.Хоренаци,

11:00-15:00 в Нор Ареше собственные дома 47-62 на 7-ой улице, 139-154 на 11-ой улице, 1-16 на 38-ой улице, 3-53, 66-102 на 42-ой улице, 2-34 на 44-ой улице;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Пшатаван и Джанфида;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично село Хачпар;

10:00-13:00 частично село Егегнаван;

10:30-14:00 в городе Веди частично улица Касяна, частично село Айгаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Хачик, Кечут и Мартирос, село Гндеваз, в городе Джермуке общественные абоненты "Арпа-Севан", "Арскар", "Джермук Гранд", "Джермук-1";

в Гегаркуникском марзе:

10:00-15:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие общественные абоненты, станции сотовых операторов "ВиваСелл-МТС", "Арментел".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.