Пятница, 7 Июля 2017 17:30

АрмИнфо. США в разы ужесточили порядок выдачи виз для граждан Армении. Согласно источникам АрмИнфо, превалирующее большинство граждан, обращающихся за визой в консульскую службу посольства США в Армении, получают отказ.

Меж тем, сегодня с утра в СМИ распространилась информация о том, что якобы США отменяют въездные визы для граждан Армении. В этой связи посольство США в Армении выступило с опровержением, в котором, в частности, говорится: <Посольство США знает о распространяемых слухах, касающихся соглашения об отмене визовых требований между Арменией и Соединенными Штатами. Эти слухи не соответствуют действительности. Для поездок в Соединенные штаты гражданам Армении необходимо получить визу>, - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице диппредставительства в Facebook. Отметим, что президент США Дональд Трамп после прихода к власти ужесточил миграционную политику. Администрация Трампа ужесточила правила выдачи американских виз, утвердив новую, более подробную анкету для соискателей. Теперь работники консульств США могут запрашивать у желающих получить визу номера их предыдущих загранпаспортов, данные страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за 15 лет. Чиновники будут требовать более подробные данные при необходимости подтверждения личности или для дополнительной проверки "на предмет национальной безопасности". Отсутствие в анкете этих данных может привести к отказу в предоставлении визы.

27 января 2017 года Трамп подписал указ, который вводил "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. Он запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Трамп отмечал, что указ не направлен против мусульман. 6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ, согласно которому Ирак исключен из списка семи стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию США. Он также ограничил количество беженцев, которых США примут в 2017 году, до 50 тыс.