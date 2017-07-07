﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Пятница, 7 Июля 2017 17:29

Марианна Мкртчян

ВС Азербайджана предприняли очередную авантюру: Трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения

ВС Азербайджана предприняли очередную авантюру: Трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения

АрмИнфо.В результате авантюры, предпринятой противником трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения.

Согласно информации Армии обороны НКР, ранения получили Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.), Ваге Гагигович Бадалян (1998 г.р.).

<Как уже сообщали ранее, противник с утра нарушал режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, применяя стрелковое вооружение, а также пушки Д-30 и Д-44, гранатометы и минометы разного калибра. Для пресечения противника подразделения АО НКР предпринимают ответные действия. Вся ответственность за дестабилизацию ситуации на передовой ложится на Азербайджан>, - говориться в сообщении АО НКР.

Меж тем как сообщают азербайджанские СМИ, ВС Азербайджана нанесли точечные удары по ВС Арцаха.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
2640

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням