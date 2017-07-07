Пятница, 7 Июля 2017 17:29

АрмИнфо.В результате авантюры, предпринятой противником трое военнослужащих Армии обороны НКР получили осколочные ранения.

Согласно информации Армии обороны НКР, ранения получили Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.), Ваге Гагигович Бадалян (1998 г.р.).

<Как уже сообщали ранее, противник с утра нарушал режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, применяя стрелковое вооружение, а также пушки Д-30 и Д-44, гранатометы и минометы разного калибра. Для пресечения противника подразделения АО НКР предпринимают ответные действия. Вся ответственность за дестабилизацию ситуации на передовой ложится на Азербайджан>, - говориться в сообщении АО НКР.

Меж тем как сообщают азербайджанские СМИ, ВС Азербайджана нанесли точечные удары по ВС Арцаха.