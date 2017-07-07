Пятница, 7 Июля 2017 15:48

АрмИнфо. Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Армении и Азербайджану выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в районе села Алханлу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Содокладчики выразили сожаление тем, что эскалация привела к новым жертвам, в том числе и среди гражданского населения и выразили соболезнования родным и близким погибших. <Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении (Алан Мейл, Джузеппе Галац) и Азербайджану (Стефан Шеннак, Сезар Пред) призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Они подчеркнули, что военного решения конфликта нет. Содокладчики напомнили Армении и Азербайджану о взятых обязательствах по нахождению мирных путей урегулирования конфликта>, - говорится в тексте заявления.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.