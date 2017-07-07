Пятница, 7 Июля 2017 15:16

АрмИнфо. Вопрос о разработке государственной стратегии развития в Армении сферы телевидения и радио не входит в компетенцию Национальной комиссии по телевидению и радио. Об этом 7 июля с трибуны армянского парламента заявил глава комиссии Гагик Буниатян, отвечая на вопрос депутата Национального Собрания РА Никола Пашиняна о том, разрабатывается ли политика государства в сфере телерадиовещания.

По словам Буниатяна, имеются страны, в которых имеются министерства информации, которые занимаются пропагандой, но эта политика для

Армении чревата определенными негативными последствиями. По этой причине в настоящее время в республике нет подобной структуры, что, по словам Буниатяна, является положительным явлением, а возглавляемая им комиссия подобными вопросами не занимается. В целях решения поднятого вопросы можно будет найти решение в других форматах, провести форумы и конференции.

Представляя годовой отчет о деятельности комиссии в 2016 году, Гагик Буниатян сообщил, что за отчетный период в стране действовали 95 теле- и 18 радиокомпаний. В течение прошлого года комиссией было предоставлено 7 лицензий на телевещание, из которых 3 - на Ереван, и 4 - на области. Кроме того, в 2016 году было прекращено вещание действие 8 лицензий на вещание радиопрограмм, из которых 4 - согласно заявлению и столько же в связи с истечением срока действия лицензий. В прошлом году были также удовлетворены 19 заявок на продление сроков действия лицензий на радиовещание. За нарушение положений действующего законодательства в отношении ряда теле и радиокомпаний применены штрафные санкции в размере 198,3 млн драмов.