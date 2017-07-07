Пятница, 7 Июля 2017 15:12

АрмИнфо. Азербайджанская официальная пропаганда продолжает быть верной своей политике, опирающейся на лжи и фальсификациях. С таким заявлением сегодня выступила Армия обороны НКР.

В ведомстве утверждают, что очередной раз это проявилось 6 июля, когда Министерства обороны и иностранных дел Азербайджана, а также и прокуратура организовали визит военных атташе иностранных государств, аккредитованных в этой стране а также зарубежных СМИ в Алханлу, где им якобы были представлены <неопровержимые> факты отсутствия там огневых точек и военного штаба ВС АР. <Считаем необходимым напомнить, что попытка ввести в заблуждение иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане - явление не новое. Еще в 2016 году, после апрельской войны, был организован визит иностранных военных атташе в населенный пункт Джуджук Марджанлу, где последним были представлены факты <блистательной> победы азербайджанской армии и <освобожденный> населенный пункт. Меж тем, как Джуджук Марджанлу находится под контролем ВС Азербайджана с января 1994 года. Считаем важным еще раз подчеркнуть, что Армия обороны Арцаха никогда не выбирала в качестве мишени мирные населенные пункты или объекты. Однако, когда противник используя собственное население в качестве живого шита, обстреливает карабахские позиции из огневых точек, расположенных в населенных пунктах, то эти огневые точки пресекались и будут пресекаться и впредь. Оставаясь приверженными тактики ведения диалога фактами, представляем видеоролик, где четко видно, что на прилегающей к населенному пункту Алханлу территории размещена пушка>,

- отмечается в сообщении АО НКР.

Вместе с тем в оборонном ведомстве подчеркивают, что с 09:00 часов 7 июля противник нарушал режим прекращения огня в южном направлении линии соприкосновения из стрелкового оружия различного калибра, в том числе из пушек Д-44 и станковых противотанковых гранатометов. Также отмечается, что АО НКР продолжает уверенно контролировать ситуацию на передовой.

Ознакомиться с видероликом можно перейдя по ссылке: (https://www.youtube.com/watch?v=u5UikrRXy0I).