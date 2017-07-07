Пятница, 7 Июля 2017 13:22

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не распространяли нового заявления в связи с инцидентом, произошедшим 4 июля текущего года на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Об этом сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ в Вене, отвечая на вопрос о том, почему отсутствует официальное заявление посредников на сайте Организации.

В ОБСЕ отметили, что накануне состоялась закрытая встреча посредников. "Повестка вчерашней встречи была закрытой. Информация не публиковалась", - сообщили в пресс- службе ОБСЕ.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись сложившейся ситуации, заявил корреспонденту АрмИнфо, что сопредседатели МГ ОБСЕ зафиксировали, что Азербайджан осуществил провокацию, нарушив положения Женевской конвенции.

Ранее, азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили новое заявление по событиям 4 июля в зоне карабахского конфликта и представили текст заявления. В распространенной азербайджанскими СМИ информации, в частности, говорится о том, что "в озвученном французским представителем от имени Минской группы на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявлении выражена серьезная озабоченность в связи с нарушением перемирия 4 июля". "Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационный шаг, способный нарушить мирные усилия и предстоящие переговоры. Напоминаем сторонам об обязательствах по Женевским конвенциям, в частности, по неиспользованию насильственных действий, чреватых потерями среди мирного населения. Мы призываем стороны принять серьезные меры по устранению напряженности и серьезному соблюдению соглашений о перемирии 1994-95 гг. РФ, Франция и США отмечают значимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для мира, расцветания и реального примирения во всем регионе", - цитируют азербайджанские СМИ посредников.

Между тем, на официальном сайте ОБСЕ отсутствует какая-либо информация о новом заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Напомним, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.