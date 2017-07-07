Пятница, 7 Июля 2017 12:47

АрмИнфо. Военная полиция Минобороны Армении расследует дело о даче взятки с целью освобождения от обязательной военной службы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, сотрудникам военной полиции МО РА удалось выйти на след гражданина с инициалами

Х.М., который представляясь сотрудником Минобороны Армении, за деньги оказывал содействие по вопросу освобождения от обязательной военной службы по причинам болезни. В ведомстве сообщили, что гражданин Х.М. взят с поличным при получении денег (2500 долларов) 3 июля текущего и подвергнут приводу в Военную полицию МО РА. По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 ч.2 п.2 УК РА. -