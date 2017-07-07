Пятница, 7 Июля 2017 12:27

АрмИнфо. На трассе Ванадзор-Дилижан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки <Камаз> Минобороны Армении. Грузовик выехал с проезжей части и опрокинулся на бок. Данную информацию корреспонденту АрмИнфо подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Ацрун Ованнисян.

По словам Ованнисяна, в результате произошедшего ДТП, с телесными ушибами госпитализирован водитель <Камаза>. Военнослужащие проходит медосмотр, но нет причин для беспокойства, ушибы незначительные.