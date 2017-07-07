Пятница, 7 Июля 2017 11:15

АрмИнфо.В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН призвал все стороны воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

<Как Генеральный секретарь ООН подчеркнул в своем заявлении от 22 июня 2017 года, мы все в большей мере обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью, в том числе недавними нарушениями прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в более широкой зоне Нагорно-Карабахского конфликта>, - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

При этом он добавил, что ООН приняла к сведению и поддерживает недавнее заявление сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) в связи с возобновлением насилия 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли люди, в том числе мирные жители.

Дюжаррик подчеркнул, что скорейшее возращение за стол переговоров - единственный способ разрешения <затянувшегося и опасного конфликта>.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.