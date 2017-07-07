Пятница, 7 Июля 2017 11:09

АрмИнфо. Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня в зоне нагорно- карабахского конфликта 4 июля текущего года, которые также привели к жертвам среди мирного населения, в том числе и ребенка. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявила представитель пресс-службы Госдепа США Хизер Науэр.

Представитель Госдепа выразила соболезнования родным и близким погибших и подчеркнула, что США вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывают стороны конфликта прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. <Политика США по нагорно-карабахскому урегулированию не претерпела изменений. Конфликт может быть урегулирован лишь посредством мирных переговоров на основе трех основополагающих принципов - неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и право народов на самоопределение>, - заключила Науэр.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.