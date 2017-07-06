Четверг, 6 Июля 2017 21:34

АрмИнфо. <Мы бы с удовольствием ввозили бы в Армению более широкую номенклатуру наших товаров, но отсутствие логистики все еще остается больным вопросом казахстанско­армянской торговли>, - сказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в РА Тимур Уразаев.

Он отметил, что казахстанская продукция теряет свою конкурентоспособность из-за накладных расходов по транспортировке, которые после сказываются на повышении себестоимости ввозимого в Армению товара. <У нас с Россией во многом совпадает линейка товарных позиций, и вся наша экспортная продукция может идти в Армению только через Россию и Грузию. Таким образом, армянскому потребителю будет более выгодно приобретать российскую продукцию, даже если она будет чуть ниже по качеству>, - сказал Посол. В случае с автомобильными поставками через Иран, Посол отметил, что казахстанских поставщиков ожидают 3-4 перевалки грузов, и, следовательно, новые накладные издержки. <Либо следует создавать нормальные логистических условия для торговли, либо развивать нематериальную торговлю и инвестиционное сотрудничество>, - подчеркнул он. В этой связи Т.Уразаев сообщил, что казахстанская делегация в лице Казахстанского агентства по инвестициям <Казинвест> дважды за последние 2 месяца посетила Армению с целью обсудить реализацию совместных инвестиционных проектов с Правительством РА.

И тем не менее, по результатам I квартала, по словам Посла, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией возрос на 46,6% в годовом выражении. В этом ключе он отметил, что в стоимостном выражении 60% из общего объема армянской экспортной продукции, ввозимой на казахстанский рынок приходится на ювелирные изделия, вслед за которыми идет вино-коньячная продукция Армении.

По данным Нацстатслужбы РА, в I квартале 2017 года внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном возрос на 80,5% до $1.012 млн., в частности, экспорт возрос на 66,8% до $857.6 тыс, при росте импорта в 3.3 раза до $154.6 тыс.