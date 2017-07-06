Четверг, 6 Июля 2017 21:33

АрмИнфо.Представителям постоянного представительства Армении в ЕС удалось пресечь провокацию Азербайджана в Европарламенте.

На пленарном заседании Европейского парламента 5 июля в Страсбурге 457 голосами за при 124 против и 66 воздержавшихся ЕП принял резолюцию в связи с предложениями касательно сессии 72-й ГА ООН. Резолюция касается прав человека, международной безопасности, а также ряда вопросов по конфликтам. Усилиями азербайджанской стороны на последнем этапе обсуждения было предложено дополнение относительно нагорно-карабахского конфликта, содержащее недопустимые формулировки, однобоко подчеркивающие принцип территориальной целостности и неприкосновенности международно- признанных границ, и одновременно игнорирующее принципы равенства народов и права на самоопределение. Тем не менее, благодаря усилиям представителей постоянного представительства Армении в ЕС удалось инициатива провалилась, и в окончательном тексте резолюции указано как право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, так и принцип недопустимости применения силы или угрозы ее применения. В ходе голосования на пленарном заседании инициатива армянской стороны о закреплении права народа Арцаха на самоопределение получила подавляющее большинство голосов депутатов.