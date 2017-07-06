Четверг, 6 Июля 2017 21:26

АрмИнфо.Правящий режим в Баку не перестает устраивать театрализованное представление для иностранных дипломатов. Об этом написал пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян на своей странице в Facebook.

Представитель оборонного ведомства НКР, напомнил, что ранее Баку попытался организовать еще один театр в селе Джоджук Марджанлы. "Месяцами ранее официальный Баку в селе Джодук Марджанлу, которое якобы было освобождено в ходе апрельской войны, а в действительности с 1994 года находится под их контролем, организовал настоящий "хид парад" для иностранных дипломатов, имея цель показать варварства армян. Продолжение последовало в селе Алханлу.

Следует заметить, что адреса разные, но разработанный азербайджанскими властями сценарий и ожидаемые от него цели те же - представить иностранцам , что совершили жестокие и бессердечные армяне и убедить их в том, что в селе Алханлу нет никакой военной

базы, а живущие там невинные люди постоянно страдают от наступательных действий армян:". Нет сомнений, что выдумки наших так называемых соседей вряд ли будут убедительны для людей со здоровой логикой, но не будем забывать, что в мире, к сожалению, существует тип людей, в том числе из военно-дипломатической и информационной сфер, которые воспринимают истину не здоровой логикой, а отведав апшеронской икры", - написал в социальной сети Сенор Асратян.

Напомним, что ВС Азербайджана 4 июля перманентно нарушали режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Как сообщили в пресс-службе АО НКР, в частности, около 11:30-11:35 часов по местному времени противник в восточном направлении линии соприкосновения применил 82 мм минометы, на том же участке в 12:45-12:55 часов станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в южном направлении в 13:35 часов противник применил 60 мм минометы, 19:10 часов - 60 мм минометы, а в 20:20- 20:30 - применил турецкие ракетные установки TR-107 (5 пусков). Ракеты были выпущены из установок, расположенных в селе Алханлу. "Огонь был открыт по командному пункту одной из воинских частей, расположенных в южном направлении линии соприкосновения. Более того, в 20:48 также были применены 82 мм гранатометы>, - говорится в сообщении Армии обороны НКР. Вместе с тем, АО НКР сообщает, что в 20:31-20:40 армянские передовые подразделения вынуждены была прибегнуть к ответным действиям, в результате чего была уничтожена огневая точка, расположенная в селе Алханлу. АО НКР также сообщает, что по достоверной информации противник понес потери, у армянской стороны в результате провокации противника потерь нет. АО НКР также отмечает, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. <Заметим, что после прошлогодних апрельских событий, Азербайджан впервые применяет ракетные установки TR-107. АО НКР привлекает внимание соответствующих международных организаций в связи с произошедшим, и предупреждает азербайджанскую сторону - ответ будет несоразмерным>, - говорится в сообщении. АО НКР также представила видео и запись азербайджанской провокации.