Четверг, 6 Июля 2017 12:21

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить кровопролитие.

«По поступившей от сторон информации, 4 июля на линии соприкосновения войск имел место очередной раунд нарушения режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе и среди мирного населения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие, призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации», - сказала Захарова 6 июля на брифинге.

При этом она отметила, что Москва поддерживает заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.