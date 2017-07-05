Среда, 5 Июля 2017 13:28

АрмИнфо.В Ереване, 6-7 июля в Доме приема правительства пройдет научно-практическая конференция <Французские дни здравоохранения в Армении", организованная представительством по торговле и инвестициям Посольства Франции совместно с Министерством здравоохранения Армении. Основной целью проведения мероприятия является обмен опытом в области современных медицинских технологий, как в лечении, так и в диагностике.

Французскую делегацию экспертов здравоохранения и компаний - производителей лекарств и оборудования возглавит Пьеррик Боннар, Советник Посольства Франции в РФ и Глава Представительства по торговле и инвестициям. Мероприятие откроет Жан- Франсуа Шарпантье, Посол Франции в Армении, и Жером Гавэ, Президент Club Sante Russie, с французской стороны и Левон Алтунян, Министр здравоохранения Армении, с армянской стороны.

Среди французских участников такие компании и лаборатории, как GERFLOR (напольные покрытия), RUMEX MEDICAL (стерилизаторы ультразвуковых датчиков Antigermix (Germitec), широкий спектр офтальмологического, диагностического и хирургического оборудования, QUANTEL MEDICAL (полный спектр хирургических лазеров и оборудования для ультразвукового исследования), Представительство SANOFI (фармацевтическая компания) в Грузии и Армении, являющееся структурным подразделением Санофи Центральной Азии, SERVIER (фармацевтическая компания).

В рамках мероприятия состоятся пленарное заседание, на котором Даниэль Матье, Советник по социальным вопросам Посольства Франции в РФ и представитель Министерства здравоохранения, расскажет о системе здравоохранения Франции, д-р Пьер Моно, уролог-онколог, поделится своим опытом; тематическая сессия по теме <Лекарственное обеспечение>, а также индивидуальные встречи французских компаний с армянскими партнерами и профильными специалистами.