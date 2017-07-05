Среда, 5 Июля 2017 13:27

АрмИнфо. Заместитель министра труда по социальным вопросам Ашот Маркарян подает в отставку. Об этом он написал на своей страничке в "Фейсбук".

"Для меня было большой честью и большой ответственностью работать заместителем министра труда и социальных вопросов Армении, за что я благодарен премьер-министру РА Карену Карапетяну. За пять месяцев работы я успел ознакомиться с проблемами социальной сферы и представить предложения по их решению. Должен отметить, что решение оставить должность замминистра оказалось для меня сложным, поскольку остались незавершенные реформы. В ближайшие годы я не вижу себя в системе государственного управления или в политической деятельности. Я благодарю всех моих коллег за продуктивное сотрудничество", - написал Маркарян.

Согласно источникам АрмИнфо в министерстве труда по социальным вопросам, у Маркаряна были серьезные противоречия с министром Артемом Асатряном и его ближайшим окружением, которые очень ревностно относились к 28-летнему заместителю министра, зачастую торпедируя его деятельность. Ашот Маркарян был назначен на должность заместителя министра решением премьер-министра РА 6 февраля т.г. Он в 2014-2016 годы занимал пост помощника премьер-министра Карабаха, а с 18 октября 2016 года - помощника главы армянского правительства.