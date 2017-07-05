Среда, 5 Июля 2017 13:12

АрмИнфо. Сегодня, 5 июля в Армении отмечается День Конституции. В этот день в 1995 году проект Основного закона был вынесен на общенациональный референдум и одобрен народом Армении.

Конституция 1995 года стала первым Основным законом независимой Армении. Впоследствии документ дважды подвергался изменениям - в 2005 и в 2015 годах. Если в первом случае произошел переход от президентской к полупрезидентской форме правления, то во втором - к парламентской республике. Полностью процесс преобразований политической системы страны, согласно действующему законодательству, завершится в 2018 году, когда истекут полномочия второго президентского срока действующего главы государства Сержа Саргсяна. Согласно реформированной Конституции, с 2018 года вся власть в Армении будет сосредоточена в руках законодательного и исполнительного органов.

Кроме того, 5 июля в Армении отмечается также День государственных символов - флага, герба и гимна.