Вторник, 4 Июля 2017 20:44

АрмИнфо.ACBA-Credit Agricole Bank планирует в течение ближайших 2 месяцев выйти на облигационный рынок Армении со среднесрочным долларовым траншем. Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо заместитель главного исполнительного директора по финансовой части Банка ACBA-Credit Agricole Степа Закинян, срок обращения долларового транша составит 2,5 года. <Это будет экспериментальный выпуск, который позволит понять реакцию рынка и аппетиты инвесторов>, - отметил он.

С.Закинян также проинформировал, что позже запланирован и выпуск драмовых облигаций. Маркет-мейкером выступит один из банков, назвать который он воздержался.

На вопрос АрмИнфо касательно оценки состояния облигационного рынка Армении, С.Закинян ответил, что "ликвидность на этом рынке невысокая, поскольку после активного первичного размещения, на вторичном рынке эта активность затухает".

"Получение нашим Банком на днях рейтинга от Fitch в принципе и подразумевало выход на облигационный рынок. Это не первый рейтинг Fitch, присвоенный нашему банку, просто прежние не публиковались и были для внутреннего пользования. После 2006-2010гг этот рейтинговый процесс был приостановлен вплоть до последнего времени ", - заметил

С.Казинян.

Отметим, что в июне Fitch Ratings присвоил Банку ACBA-Credit Agricole рейтинг "B+" с прогнозом "Стабильный" (long-term Issuer Default Rating - IDR - рейтинг эмитента долгосрочных долговых обязательств). В отчете агентства Fitch присвоение банку именно этого уровня рейтинга обуславливается прочным стержнем внутренней финансовой жизнеспособности. Присвоение Банку рейтинга аналогичного страновому рейтингу в мировой практике считается высокой оценкой, и эта оценка Fitch Ratings деятельности Банка ACBA-Credit Agricole подтверждает лидирующие позиции и транспарентность этой финансовой структуры.

На бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 4 июля 2017г котируется 32 выпуска корпоративных облигаций 11 эмитентов. Из них 20 выпусков (в т.ч. 16 долларовых) осуществили 7 банков-эмитентов: Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ).