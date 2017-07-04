Вторник, 4 Июля 2017 19:51

АрмИнфо. <Очередной раз убеждаемся в несостоятельности наших хозяйственников в вопросах управления водным хозяйством>, заявила в беседе с корреспондентом АрмИнфо независимый эксперт по водным ресурсам, к.т.н. Кнарик Оганесян, комментируя законодательную инициативу правительства Армении увеличить в 2017 году объемы попусков воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м.

<Ведь по самым скромным оценкам 60% столь ценной севанской воды в виде утечек в оросительной системе теряются, не доходя до потребителя. К слову, земледельцы, которым адресовано решение об увеличении попусков, говорят, что севанская вода до них почти не доходит. В водохранилищах, предназначенных для регулирования речного стока, вода не удерживается по причине их негодности, неподготовленности, в результате, значительная часть стока, фильтруясь через стенки, дно, тело плотины, теряется>, - заметила эксперт. По ее словам, надо учесть и тот неоспоримый факт, что понижение уровня озера Севан влечет за собой неизбежное сокращение дебита родников, подкомандных озеру. <Это уже происходило на нашей памяти. Нас поставили перед свершившимся фактом, когда бездумно, хищнически использовались подземные водные ресурсы Араратского бассейна, доведя его уровень до недопустимой отметки. Это и привело к принятию сегодняшнего решения. Чтож, теперь настала очередь Севана! Что дальше? Севан безмолвствует. Водные экосистемы не вопиют, они умирают молча>, - констатировала К.Оганесян.

Напомним, что сегодня Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании в первом чтении внесло поправки в закон "Об утверждении программы восстановления, сохранения, воспроизводства и использовании экосистемы озера Севан". По словам председателя Государственного комитета водного хозяйства РА Арсена Арутюняна, основанием для увеличения попусков воды послужил тот факт, что в текущем году заполненность Апаранского и Азатского водохранилищ оказалась на 17 млн куб м. меньше, чем в предыдущем году, а наполненность реки Раздан - меньше на 40 млн куб.м. Кроме того, на 105 млн куб м. меньше оказалось заполненным Ахурянское водохранилище. Дополнительные попуски воды из озера позволят решить проблемы с орошением 130 тыс бенефицариев. Кроме того, попуски воды дадут возможность задействовать Севан- Разданский Каскад ГЭС. Отметим, что как ранее заявлял глава Министерства охраны природы Армении Арцвик Минасян, из озера Севан нельзя выпускать больше воды, даже в энергетических целях. "Министерство считает Севан стратегическим водным ресурсом, ценность которого выше даже возможной выгоды от дополнительной электроэнергии и урожая", - заявил он.