Вторник, 4 Июля 2017 19:49

АрмИнфо.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность по поводу напряженности вокруг Катара, выступив за нормализацию ситуации в регионе Персидского залива.



"Вызывает обеспокоенность возникшая недавно политическая напряженность вокруг Катара. В этой связи мы выступаем за деэскалацию, нормализацию ситуации в регионе Персидского залива. В сложившихся условиях возрастает актуальность выдвинутой мной совместно с президентом Турции Эрдоганом инициативы об исламском примирении. Это важно не только для арабских исламских государств, для всего мира - это наш общий субрегион", - заявил Глава государства. Важным звеном в налаживании диалога между исламскими государствами, по словам Назарбаева, может стать предстоящий 10-11 сентября этого года в Астане первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. "Я пригласил всех глав государств исламских стран принять участие. Прошу еще раз послов этих государств донести мою просьбу до лидеров стран", - обратился Нурсултан Назарбаев на встрече с главами дипломатических миссий в Акорде.