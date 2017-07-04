Вторник, 4 Июля 2017 16:07

АрмИнфо.Председатель армянского парламента Ара Баблоян в ходе встречи с послом Болгарии в РА Марией Павловой Цодорковой- Каймактчиевой выделил роль парламентской дипломатии в укреплении двусторонних связей и углублении сотрудничества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НС РА, Баблоян подчеркнул важность деятельности парламентских групп дружбы и отметил, что депутат Дж.Багдасарян возглавит формируемую вскоре группу Армения - Болгария.

Председатель НС обратился к проведенным в РА конституционным реформам, отметив, что Армения переходит к парламентской системе правления. Баблоян оценил связи Армения - Болгария с точки зрения отношений Армения - ЕС.

Коснувшись нагорно-карабахского урегулирования, спикер армянского парламента, подчеркнул важность взвешенной позиции Болгарии поэтому вопросу, созвучную с общими подходами сопредседателей МГ ОБСЕ и ЕС.

В свою очередь посол высоко оценила существующие между двумя странами отношения. В этом контексте она особо выделила роль армянской общины Болгарии в укреплении двусторонних связей. Посол заверила, что за время пребывания на посту сделает все возможное для еще большего развития и углубления уже налаженных отношений. Цодоркова-Каймактчиева, оценивая сотрудничество групп дружбы парламентов и взаимодействие на различных международных парламентских площадках, отметила, что группа Болгария - Армения уже сформирована.

Собеседники особо отметили важность расширения и развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной, образовательной и других сферах.