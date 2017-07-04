Вторник, 4 Июля 2017 16:06

АрмИнфо. На территории Армении 5 июля ожидается ясная погода без осадков. 6-го, а также с 8 по 9 июля в вечерние часы в северных районах страны, а 7-го в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных областях страны возможен град, усиление ветра до 18-23 м/с. Об этом сообщает сайт МЧС Армении.

Юго-западный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. С 6-го июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов. В Ереване 5 июля ожидается ясная погода без осадков. А в вечерние часы 6-го и 7-го июля в отдельных частях города возможен кратковременный дождь и гроза. Во время грозы ветер усилится до 17-20 метров в секунду.