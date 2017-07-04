Вторник, 4 Июля 2017 16:05

АрмИнфо.Международное сообщество должно потребовать объяснений от властей Азербайджана относительно обнародованных болгарскими СМИ фактов о переправке Баку вооружения в Сирию исламским боевикам и использовании белого фосфора в зоне карабахского конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Более того, подчеркнул он, соответствующие международные инстанции должны начать расследование по этим фактам. <Но для меня и тех, кто знает политику Баку, факты, обнародованные болгарскими СМИ, не были сюрпризом, поскольку действия Азербайджана в зоне карабахского конфликта не отличаются от действий исламистов в Сирии и Ираке. Азербайджанские военные также, как исламисты калечат пленных и глумятся над трупами погибших противников. Во время апрельской войны те же азербайджанские военные пытали стариков, живущих в армянском селе Талиш, а затем убили их. Ни для кого не секрет, что в 90-ые годы на стороне Азербайджана против Нагорного Карабаха воевали террористические группировки во главе с Шамилем Басаевым, и об этом знают в том числе и Минские посредники. Так, что связь Баку с боевиками не новость, и мы всегда заявляли, что Азербайджан является потенциальным гнездом терроризма в регионе>,- заявил Шармазанов, подчеркнув, что игнорирование международным сообществом этих фактов будет способствовать расцвету мирового терроризма.

3 июля болгарское издание <Труд> опубликовало расследование корреспондента Диляны Гайтанджиевой о том, что под видом дипломатических рейсов госавиакомпания Азербайджана Silk Way Airlines совершила 350 рейсов в Сирию, доставив вооружение боевикам ИГ. Согласно изданию, каждый раз под дипломатическим прикрытием доставлялись десятки тонн вооружений, в том числе для радикальных исламистов в Сирии, а также, предположительно, и курдских сил. Документы, подтверждающие транспортировку Баку оружия, передали болгарской журналистке хакеры, действующие под именем Anonymous Bulgaria. Среди них - переписка между болгарским МИДом и посольством Азербайджана в Болгарии и многими другими европейскими странами, США, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ. В статье также идет речь о доставке белого фосфора, который, якобы, предназначался для Национальной полиции Афганистана. А сразу после этого в 2016 году Азербайджан обвинил Армению в использовании белого фосфора. Армения опровергла обвинения и заявила о фальсификации фактов, так как подтверждение основывалось только на одном неразорвавшемся снаряде, который обнаружили азербайджанские солдаты на передовой. < Меж тем, судя по документам из посольства Азербайджана в Болгарии, боеприпасы с белым фосфором доставлялись в Азербайджан в 2015 году для собственного использования этой страны, в том числе и в зоне карабахского конфликта>, - говорится в публикации болгарского <Труда>.