Вторник, 4 Июля 2017 16:03

АрмИнфо.На время летних отпусков Ардшинбанк предлагает клиентам воспользоваться услугой аренды индивидуальных сейфовых ячеек – самым безопасным, доступным и удобным способом хранения ценностей.



Сейфовое хранилище оснащено современными охранными системами с высокой степенью защиты. Более того, ячейка имеет 2 ключа, один из которых предоставляется клиенту, а другой хранится в банке, ячейку можно открыть только с помощью одновременного использования двух ключей.



«В летние месяцы спрос на банковские сейфовые ячейки растет особенно активно и Ардшинбанк предлагает своим клиентам лучшие условия для этого сервиса. Мы несем ответственность за сохранность и безопасность каждого отдельного сейфа, и наши клиенты получают полную свободу в выборе, как размера ячейки, так и сроков хранения ценностей - от одного дня до одного года. Воспользовавшись услугами банковских ячеек, наши клиенты могут наслаждаться своими летними каникулами, и быть уверенными, что их самые ценные вещи в надежных руках», - сказал директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян.



Для заключения договора аренды необходим только документ, удостоверяющий личность клиента.



Добавим, что в банке доступны ячейки трех размеров, услугами которых можно воспользоваться в Головном офисе банка и в филиалах «Эребуни», «Шенгавит», «Кентрон», «Ереван» «Арабкир», «Эчмиадзин», «Сисиан», «Горис», «Ехегнадзор», «Капан», «Иджеван», «Степанакерт», «Мартуни», «Дилижан» и «Арташат». С тарифами можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/mgYVns



Более подробную информацию об услугах и условиях обслуживания можно получить, перейдя по ссылке www.ardshinbank.am, позвонив по телефону (012) 22 22 22 или воспользовавшись сервисом “Обратного звонка” на сайте банка.



Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеет одну из крупных торговых сетей, состоящую из 64 филиалов. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные рейтингу Республики Армении.