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 Вторник, 4 Июля 2017 16:03

Ардшинбанк предлагает воспользоваться индивидуальными банковскими ячейками во время летных отпусков

Ардшинбанк предлагает воспользоваться индивидуальными банковскими ячейками во время летных отпусков

АрмИнфо.На время летних отпусков Ардшинбанк предлагает клиентам воспользоваться услугой аренды индивидуальных сейфовых ячеек – самым безопасным, доступным и удобным способом хранения ценностей. 


Сейфовое хранилище оснащено современными охранными системами с высокой степенью защиты. Более того, ячейка имеет 2 ключа, один из которых предоставляется клиенту, а другой хранится в банке, ячейку можно открыть только с помощью одновременного использования двух ключей.


«В летние месяцы спрос на банковские сейфовые ячейки растет особенно активно и Ардшинбанк предлагает своим клиентам лучшие условия для этого сервиса. Мы несем ответственность за сохранность и безопасность каждого отдельного сейфа, и наши клиенты получают полную свободу в выборе, как размера ячейки, так и сроков хранения ценностей - от одного дня до одного года. Воспользовавшись услугами банковских ячеек, наши клиенты могут наслаждаться своими летними каникулами, и быть уверенными, что их самые ценные вещи в надежных руках», - сказал директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян.


Для заключения договора аренды необходим только документ, удостоверяющий личность клиента.


Добавим, что в банке доступны ячейки трех размеров, услугами которых можно воспользоваться в Головном офисе банка и в филиалах «Эребуни», «Шенгавит», «Кентрон», «Ереван» «Арабкир», «Эчмиадзин», «Сисиан», «Горис», «Ехегнадзор», «Капан», «Иджеван», «Степанакерт», «Мартуни», «Дилижан» и «Арташат». С тарифами можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/mgYVns


Более подробную информацию об услугах и условиях обслуживания можно получить, перейдя по ссылке www.ardshinbank.am, позвонив по телефону (012) 22 22 22 или воспользовавшись сервисом “Обратного звонка” на сайте банка.


Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеет одну из крупных торговых сетей, состоящую из 64 филиалов. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные рейтингу Республики Армении.

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