Вторник, 4 Июля 2017 15:00

АрмИнфо. С 8 по 9 июля 2017 года в селе Артаван Арагацотнской области Армении пройдет Фестиваль экологического туризма. Об этом 4 июля на пресс-конференции в Ереване заявил один из организаторов предстоящего мероприятия - председатель Центра развития Джермука Вазген Галстян.

Целью фестиваля, продолжил Вазген Галстян, является превращение села Артаван и всей области в центр экологического туризма. И это не случайно, поскольку Арагацотнская область Армении, и, в частности, село Артаван, богаты своей флорой и фауной. По его словам, в отличие от фестиваля предыдущего года, в 2017 года участников мероприятия ждет богатая и разнообразная программа. В частности, участников мероприятия ждет увлекательная игра под названием "Поиск сокровищ". В игре будут участвовать 10 команд со средним возрастом участников от 18 до 35 лет. Участники будут искать сокровища, разгадывая различные ребусы и задачи. Победителям в качестве награды достанутся призы. Участники игры будут участвовать в фестивале бесплатно, а остальным участникам за 2 дня пребывания нужно будет заплатить 11 тысяч драмов. Помимо игры, будут также организованы экскурсии и наблюдения за бабочками. В селе имеются гостевые дома, в которых по очень доступным ценам можно будет остановиться, а еду будут готовить за определенную плату жители села, в соответствии с пристрастиями участников фестиваля. Безопасность участникам обеспечат машины скорой медицинской помощи, полиции Армении и МЧС Армении, которые будут находиться неподалеку и в любой момент смогут подъехать и оказать необходимую помощь.

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян отметил, что инициатива имеет большое значение с точки зрения развития туризма в регионе. В этом направлени будут отремонтированы дороги для обеспечения более комфортного передвижения туристов и других участников фестиваля. "Подобные фестивали позволяют представить иностранным туристам природу и красоту Армении. Они также могут стать площадкой для развития других видов туризма в Армении. Мы всегда приветствуем подобные инициативы, оказывая содействие в их проведении в силу наших возможностей", - заключил Мехак Апресян.