Вторник, 4 Июля 2017 14:24

АрмИнфо. Стратегическое партнерство Турции и Азербайджана основано на дружбе между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Турции Шуай Алпай на приеме в посольстве Азербайджана в Анкаре.

По его словам, Турция и Азербайджан являются единой силой, которая играет огромную роль в обеспечении стабильности и безопасности на Кавказе. "Мы с болью следим за конфликтом в Нагорном Карабахе, в результате которого оккупированы азербайджанские земли. Нагорный Карабах до сегодняшнего дня находится под оккупацией, и мы ожидаем завершения этой оккупации", - отметил Алпай, передает Анадолу.

В свою очередь, военный атташе посольства Мушфиг Мамедов отметил ведущую роль Турции в укреплении и развитии Вооруженных сил Азербайджана. <Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым привержен мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта на основе соблюдения норм международного права, несмотря на агрессивные действия противоположной стороны. Но при необходимости Азербайджан готов и к военному решению проблемы>, - отметил Мамедов.