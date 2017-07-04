Вторник, 4 Июля 2017 13:37

АрмИнфо. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 4 июля провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении восточной части Мартунинского района.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.