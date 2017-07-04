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 Вторник, 4 Июля 2017 13:37

Марианна Мкртчян

Азербайджанская сторона во время мониторинга не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

Азербайджанская сторона во время мониторинга не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции

АрмИнфо. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 4 июля провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении восточной части Мартунинского района.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МД НКР, с позиций Армии обороны Арцаха наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах. 

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