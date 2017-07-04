Вторник, 4 Июля 2017 13:26

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 4 июля приступило к обсуждениям поправок в программе "О восстановлении, сохранении, воспроизводстве и использовании экосистемы озера Севан".

По словам председателя Государственного комитета водного хозяйства РА Арсена Арутюняна, программой предлагается увеличить в 2017 году объемы попусков воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для увеличения попусков воды послужил тот факт, что в текущем году заполненность Апаранского и Азатского водохранилищ оказалась на 17 млн куб м. меньше, чем в предыдущем году, а наполненность реки Раздан - меньше на 40 млн куб.м. Кроме того, на 105 млн куб м. меньше оказалось заполненным Ахурянское водохранилище.

Отметим, что ранее Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана с ранее утвержденной нормы в 170 млн. куб. м до 1 млрд. куб. м в ближайшие 3 года, в целях развития гидроэнергетики и сельского хозяйства. Как заявил глава ведомства Арцвик Минасян, из озера Севан нельзя выпускать больше воды, даже в энергетических целях. "Министерство считает Севан стратегическим водным ресурсом, ценность которого выше даже возможной выгоды от дополнительной электроэнергии и урожая. Мы готовы к обсуждениям, но для этого должны увидеть более подробное обоснование", - заявил он.

Также против законодательной инициативы правительства выступают и экологи. Инициатива ''S.O.S. Севан'' обратилась с письмом к президенту РА Сержу Саргсяну, председателью Национального Собрания РА Ара Баблояну, депутатам НС РА, председателю постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вардевану Григоряну с требованием изъять документ из обращения. Члены Инициативы обращают внимание на тот факт, что озеро Севан - особо охраняемая система, которая имеет стратегическое значение, экономическую, экологическую, социальную, научную, рекреационную, историко-культурную, эстетическую, здравоохранительную, климатическую и духовную ценность. Оно является самой большой стратегической базой пресной питьевой воды. Проект, по мнению экологов, не обоснован надлежащим образом - ни с экономической, ни с социальной, ни с экологической, ни с научной точек зрения. В обосновании законопроекта отсутствуют расчеты заполненности водохранилищ и водных потоков и результаты мониторинга. Экологи напоминают, что в 2001-2012 гг. Государственный комитет водного хозяйства осуществил кредитную программу Всемирного банка на $30.8 млн ''Развитие системы орошения'', согласно которой вода реки Аракс должна была быть направлена в Араратскую долину для орошения. "Если эта программа полностью реализована, то в дополнительных попусках воды из озера Севан нет необходимости, а если появились проблемы, то возникает вопрос, на что потрачены кредитные средства?",

- задают они вопрос.

Отметим, что в 2014 году попуски из озера Севан составили 270 млн. куб.м., в 2015- 2016 гг - 170 млн. куб. м. Правительство Армении 30-го января 2014 года одобрило внесение изменений в закон "О восстановлении и защите экосистемы озера Севан", в соответствии с которыми до 2019 года будут увеличены попуски воды из озера Севан на оросительные нужды. Предел объема попусков на каждый год устанавливается в зависимости от запаса воды в оросительной системе Араратской долины. К 2019 году планируется построить ряд водохранилищ, которые решат проблему забора оросительной воды, и необходимость в увеличении попусков из Севана исчезнет.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м.