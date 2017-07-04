Вторник, 4 Июля 2017 13:24

АрмИнфо.В Пятигорске стартовала международная конференция «Кавказский диалог-2017».

Как передает корреспондент АрмИнфо из Пятигорска, мероприятие, организованное Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, проходит в Институте международных отношений Пятигорского государственного университета с 3 по 7-е июля.

Конференция открылась приветственным словом советника исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Валерия Канторова. На мероприятии обсуждается постановка общих проблем, оценка сегодняшней ситуации в Кавказском регионе.

Особое внимание организаторов и участников уделено современным геополитическим процессам и экономическому сотрудничеству на Кавказе. Выработке и координации единой медийной политики, роли публичной дипломатии на Кавказе.

В конференции принимают участие политики, эксперты, журналисты и студенты из России, Армении, Азербайджана, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. –0