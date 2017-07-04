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 Вторник, 4 Июля 2017 13:24

Давид Степанян

В Пятигорске стартовала международная конференция «Кавказский диалог-2017»

В Пятигорске стартовала международная конференция «Кавказский диалог-2017»

АрмИнфо.В Пятигорске стартовала международная конференция «Кавказский диалог-2017».

 

Как передает корреспондент АрмИнфо из Пятигорска,  мероприятие, организованное Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, проходит в Институте международных отношений Пятигорского государственного университета с 3 по 7-е июля.  

 

Конференция открылась приветственным словом  советника исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Валерия Канторова. На мероприятии обсуждается постановка общих проблем, оценка сегодняшней ситуации в Кавказском регионе.

 

Особое внимание организаторов и участников уделено современным геополитическим процессам и экономическому сотрудничеству на Кавказе. Выработке и координации единой медийной политики, роли публичной дипломатии на Кавказе.

 

В конференции принимают участие политики, эксперты, журналисты и студенты из России, Армении, Азербайджана, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. –0

 

 

 

 

 

 

 

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