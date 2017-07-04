Вторник, 4 Июля 2017 13:21

АрмИнфо. В Армении произошло 4-х бальное землетрясение. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, 4 июля в 10:21 по местному времени (в 06:21 по Гринвичу) Службой сейсмической защиты МЧС зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. "Географические координаты землетрясения - 40.89 градуса северной широты и 43.81 градуса восточной долготы (11 км. к северо-западу от города Гюмри). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 - 5 баллов.

Землетрясение силой 3-4 балла ощущалось в городах Гюмри, Степанаван, Артик, а также в селе Ашоцк.