Вторник, 4 Июля 2017 13:20

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха детально доказала, что обвинения Баку о применении вооруженными силами Арцаха белого фосфора против азербайджанских военнослужащих беспочвенны. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись публикации болгарского издания <Труд> о том, что Баку мог сфальсифицировать данные об использовании армянскими ВС белого фосфора против азербайджанских военных.

<Армия обороны Арцаха детально доказала, что эти обвинения беспочвенны. А то, что Азербайджан занимается фальсификацией всего возможного, это не новость>, - сказал Балаян.

3 июля болгарское издание <Труд> опубликовало расследование корреспондента Диляны Гайтанджиевой о том, что под видом дипломатических рейсов госавиакомпания Азербайджана Silk Way Airlines совершила 350 доставок вооружений. Каждый раз под дипломатическим прикрытием доставлялись десятки тонн вооружений, в том числе для радикальных исламистов в Сирии, а также, предположительно, и курдских сил. Документы, подтверждающие транспортировку Баку оружия, передали болгарской журналистке хакеры, действующие под именем Anonymous Bulgaria. Среди них - переписка между болгарским МИДом и посольством Азербайджана в Болгарии и многими другими европейскими странами, США, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ. В статье также идет речь о доставке белого фосфора, который якобы предназначался Национальной полиции Афганистана, в Азербайджан.

<В 2016 году Азербайджан обвинил Армению в использовании белого фосфора. Армения опровергла обвинения и заявила о фальсификации, так как подтверждение основывалось только на одном неразорвавшемся снаряде, который обнаружили азербайджанские солдаты. Судя по документам из посольства Азербайджана в Болгарии, боеприпасы с белым фосфором доставлялись в Азербайджан в 2015 году>, - говорится в публикации болгарского <Труда>.