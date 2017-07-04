Вторник, 4 Июля 2017 13:10

АрмИнфо.Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, болгарский дипломат Кристиан Вигенин 3 июля в Вене провел серию встреч, посвященных событиям на Южном Кавказе, в том числе и переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, Вигенин встретился с высокопоставленными дипломатами из Армении, Азербайджана, австрийским

председательством в ОБСЕ, а также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которым поручено найти пути мирного решение нагорно-карабахского конфликта.

Вместе с тем отмечается, что в ходе встреч Вигенин отметил важность продолжения переговоров по урегулированию конфликта в рамках согласованных форматов обсуждений, подчеркнув способствующий политической воле потенциал межпарламентского диалога. <Конфликты в регионе, по-прежнему, сопровождаются большим числом человеческих жертв. Я намерен продолжить обсуждение с коллегами в Парламентской ассамблее ОБСЕ относительно того, как мы можем использовать наше политическое влияние, чтобы способствовать постоянным усилиям и обеспечить импульс для обеспечения всеобъемлющего и устойчивого мира в регионе>, - сказал Вигенин. В пресс-службе организации отмечается, что на этой неделе в Минске начнется ежегодное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором примут участие около 300 парламентариев со всего региона ОБСЕ.