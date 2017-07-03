Понедельник, 3 Июля 2017 20:34

АрмИнфо. Российские пограничники вновь задержали гражданина Анголы Донгала Боб Джоа, пытавшегося незаконно пересечь армянскую госграницу.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, 17 июня текущего года в населенном пункте Араксаван, находящимся в непосредственной близости от государственной границы, член добровольной народной дружины заметил неизвестного мужчину, который задавал вопросы жителям села на английском языке. <Появление неизвестного лица вызвало у жителя села обоснованную настороженность, и о данном факте он немедленно известил сотрудников Пограничного управления ФСБ России в РА, дополнительно были оповещены сотрудники территориального отдела СНБ и полиции Армении. После проверки документов у подозрительного мужчины, оказалось, что им является гражданин Анголы Донгала Боб Джоа, 1982 года рождения. При себе, помимо паспорта, имел документы, удостоверяющие его статус беженца во Франции и справку об освобождении из мест лишения свободы на территории Республики Армения>, говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в ходе опроса стало известно, что Донгала Боб Джоа отбывал наказание за незаконное пересечение государственной границы из Турции в Армению. <После освобождения из мест лишения свободы, приобрел авиабилет по маршруту Ереван - Париж, но из-за отсутствия необходимых документов на пересечение государственной границы не смог улететь. После этого, начал искать другие способы убытия во Францию. По его словам, он не имел умысла повторять свои попытки по незаконному пересечению государственной границы Армении. Представителями правоохранительных органов Армении было принято решение о передаче в установленном порядке Донгала Боб Джоа в Посольство Франции. Руководство Пограничного управления выражает благодарность местным жителям Армении, которые наряду с пограничниками охраняют спокойствие на государственной границе>, - говорится в сообщении ПУ.

Напомним, что гражданина Анголы Донгала Боб Джоа 15 июня 2016 года был задержан сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении за попытку незаконного пересечения турецко-армянской госграницы. Нарушитель переплыл пограничную реку Аракс, далее преодолел сигнализационный комплекс и несколько десятков метров двигался вдоль границы, пытаясь "замести следы". Через некоторое время нарушитель предпринял попытку уйти вглубь территории Армении. Местные жители, являющиеся членами добровольной народной дружины, увидели неизвестного и оперативно сообщили на пограничную заставу. Таким образом, в результате слаженных действий инициативных граждан в районе села Ервандашат нарушитель государственной границы был задержан.